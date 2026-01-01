Conductor ebrio cayó a un canal con su vehículo

Alvear

1 de Febrero - Un joven de 19 años fue aprehendido durante la madrugada tras caer con su vehículo a un canal de riego en Ruta 188, en cercanías a un reconocido pub.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:45 horas, cuando un llamado al 911 alertó sobre un automóvil que había caído a un canal. Al arribar al lugar, efectivos de Comisaría 14° entrevistaron al conductor, identificado como M.L (19), quien manifestó que al intentar estacionar perdió el dominio de su Renault Duster, precipitándose al cauce.

En el vehículo viajaban además P.R.G. (20), D.L.R.J.M. (20), K.M. (21), P.S.A. (24) y P.I. (22).

Tanto el conductor como sus acompañantes lograron salir del rodado sin presentar lesiones.

Personal de Policía Vial le practicó el dosaje de alcohol, el cual arrojó resultado positivo de 1,67 g/l. Por disposición del Juzgado Contravencional, se ordenó el secuestro del vehículo y la aprehensión del conductor.