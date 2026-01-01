Dos automóviles protagonizaron un accidente sobre la 188

Alvear

31 de Enero - Este sábado, alrededor de las 06:00 horas, se registró un accidente de tránsito en la ruta nacional 188, que involucró a dos vehículos que circulaban en el mismo sentido de marcha.

Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Toyota Etios, conducido por una joven, colisionó contra un Fiat Uno en el que se trasladaba un joven matrimonio. Como consecuencia del impacto, la acompañante del Fiat Uno resultó con algunos golpes leves.

La mujer fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital "Enfermeros Argentinos", donde recibió atención médica, constatándose que las lesiones no revestían gravedad.

Intervino personal policial y de los servicios de emergencia, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.