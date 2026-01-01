Dos automóviles protagonizaron un accidente sobre la 188

Sunday, 1 De February De 2026
Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Toyota Etios, conducido por una joven, colisionó contra un Fiat Uno en el que se trasladaba un joven matrimonio. Como consecuencia del impacto, la acompañante del Fiat Uno resultó con algunos golpes leves.
La mujer fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital "Enfermeros Argentinos", donde recibió atención médica, constatándose que las lesiones no revestían gravedad.
Intervino personal policial y de los servicios de emergencia, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.