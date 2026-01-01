Mariana Belén Perra Cucatto fue coronada Reina Departamental de la Vendimia en General Alvear

Alvear

1 de Febrero - La Fiesta Departamental de la Vendimia se celebró este sábado en la Plaza Departamental Carlos María de Alvear, con una importante convocatoria de público que acompañó cada instancia del evento y colmó el espacio céntrico del departamento.

Bajo el nombre "Atuel Abrazo de Vendimia", la celebración se desarrolló con acceso libre y gratuito y reunió a miles de alvearenses que compartieron una de las expresiones culturales más representativas de la identidad local. El público acompañó de manera constante a las seis candidatas que participaron de la elección departamental.

Tras la votación, Mariana Belén Perra Cucatto, representante del barrio San Carlos, fue elegida Reina Departamental de la Vendimia al obtener 48 votos, mientras que Aitana García de Alvear Oeste resultó Virreina, con 30 votos. De este modo, el barrio San Carlos volvió a quedarse con la corona departamental, tal como ocurriera el año anterior con Sofía Perfumo, actual Virreina Nacional de la Vendimia, quien fue la encargada de entregar los atributos a la nueva soberana.

Mariana Perra Cucatto tiene 19 años y es estudiante de Contador Público. La coronación se realizó ante un público que acompañó con entusiasmo la definición.

La actividad comenzó con una previa desde las 20 horas y, a partir de las 21.30, se dio inicio al espectáculo departamental. El Intendente Alejandro Molero encabezó el festejo y, como es tradición, saludó personalmente a los agricultores presentes antes del inicio del espectáculo.

La reina Nacional de la Vendimia Alejandrina Funes estuvo presente en la fiesta, además de otras reinas departamentales.

Atuel, abrazo de Vendimia

El show central, Atuel Abrazo de Vendimia, tuvo una duración aproximada de 55 minutos y combinó música, danza y relato para poner en valor la identidad cultural del departamento. Participaron más de 60 artistas entre actores, bailarines y músicos en vivo, con una puesta en escena apoyada por un importante despliegue técnico de iluminación, sonido, pantallas y un escenario de doble nivel.

Desde lo argumental, la obra presentó al río Atuel como símbolo de vida y esperanza, en diálogo con el trabajo vitivinícola y la fe, expresada en el agradecimiento a la Virgen de la Carrodilla. El cierre estuvo marcado por un aplauso sostenido del público y la coronación de la Reina Departamental, uno de los momentos centrales de la noche.