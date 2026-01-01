Un automovilista ebrio atropeyó a un motociclista y quiso darse a la fuga

Alvear

1 de Febrero - Un motociclista de 24 años resultó herido durante la madrugada de este domingo tras protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de calles Chapearrouge y Santa Fe. El automovilista fue detenido más tarde.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:12 horas, y fue un llamado al 911 alertó el que alertó sobre el siniestro. Al arribar al lugar, efectivos de Comisaría 14° constataron la presencia de un joven tendido sobre la carpeta asfáltica, a unos 50 metros de la intersección, junto a una motocicleta 110 cc.

El conductor del rodado, identificado como A.B. (24 años), fue asistido en el lugar por personal del Hospital "Enfermeros Argentinos" y posteriormente trasladado al nosocomio para una mejor atención médica.

Una vecina de la zona manifestó haber escuchado un fuerte impacto y observó que un automóvil habría embestido a la motocicleta, dándose a la fuga. Según su testimonio, se trataría de un Volkswagen Polo color blanco, que circuló hacia el sur y luego tomó calle Santa Fe en dirección este.

Con los datos aportados, personal policial realizó patrullajes por las inmediaciones y, en calle Centenario, un transeúnte indicó la presencia de un vehículo con similares características en un domicilio cercano a la intersección con Ruta Nacional 143.

En el lugar, el conductor del automóvil, R.O. (33), reconoció que momentos antes, cuando se dirigía a su domicilio, habría colisionado con una motocicleta que se le cruzó en la vía pública. Fue trasladado a sede policial, donde personal de Policía Vial le practicó el dosaje de alcohol, el cual arrojó resultado positivo: 2,014 g/l.

La causa quedó en manos de la Justicia para determinar responsabilidades.