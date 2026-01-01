Estafaron a una pareja en Alvear

Alvear

31 de Enero - Malhechores se contactaron con las víctimas y las instaron a realizar transferencias desde MercadoPago

El hecho fue denunciado alrededor de las 20:00 horas de este viernes, por una mujer que reside en una vivienda de Calle Olascoaga, quien aseguró que su pareja fue contactada por personas que se hicieron pasar por empleados de una billetera virtual.

A través de redes sociales y WhatsApp, mediante engaños, lograron que realizara transferencias desde su cuenta de Mercado Pago y desde la cuenta bancaria de un familiar. Tras concretar las operaciones, cortaron la comunicación y bloquearon a los damnificados. Interviene la Oficina Fiscal.