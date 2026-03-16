Lanzaron un plan de retiros voluntarios en ANSES para profundizar la reducción del Estado

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16 de Marzo - Nación formalizó un nuevo programa de desvinculación voluntaria en la planta permanente de ANSES, en línea con su política de recorte del gasto público

El gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo plan de retiros voluntarios en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), como parte de su estrategia de reducción del gasto público y reestructuración del Estado.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 68/2026, publicada en el Boletín Oficial, que aprueba la implementación del denominado “Plan de Retiros de Voluntad Recíproca” (RVR). El esquema está dirigido al personal de planta permanente del organismo previsional y habilita desvinculaciones laborales por mutuo acuerdo.

La normativa lleva la firma del director ejecutivo de ANSES, Fernando Omar Bearzi, y establece el marco formal para que los trabajadores que cumplan determinadas condiciones puedan adherirse al programa.

Según se detalla en los fundamentos, el plan se inscribe dentro de las recomendaciones de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y apunta a una administración “más eficiente” de los recursos humanos en uno de los organismos con mayor dotación dentro del sector público.

Sobre los retiros en la ANSES

De acuerdo con la resolución, el programa establece una serie de lineamientos generales. En primer lugar, está dirigido a empleados de planta permanente de ANSES que cuenten con al menos dos años de antigüedad en el organismo.

La modalidad prevista es la desvinculación por mutuo acuerdo entre el trabajador y la institución. La implementación del plan quedará a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de ANSES, área responsable de instrumentar el procedimiento y de formalizar los acuerdos de desvinculación ante la autoridad laboral correspondiente.

El plazo para adherirse al programa se extenderá hasta el 5 de abril. En el caso de los trabajadores que se encuentren con licencia anual ordinaria o por maternidad, la firma del acuerdo podrá postergarse hasta la finalización de ese período.

Siguiendo parámetros de la reforma laboral, el esquema contempla además el pago de una gratificación extraordinaria única de egreso, equivalente al 90% de la remuneración por cada año de antigüedad efectiva en ANSES, calculada sobre los conceptos brutos mensuales habituales. El monto total tendrá un tope máximo de 24 haberes brutos.

Parte de un ajuste más amplio en el Estado

El nuevo esquema se inscribe en el proceso de reducción del empleo público impulsado por la administración de Javier Milei, que desde su llegada al poder promueve recortes en distintas áreas del Estado. En los últimos meses se registraron iniciativas similares en organismos y estructuras como los medios públicos y dependencias del Congreso.

Desde el oficialismo sostienen que estas medidas son necesarias para avanzar en el objetivo de equilibrio fiscal y reorganización del sector público.

Los sindicatos del sector público se declararon en estado de alerta y advirtieron sobre lo que consideran un proceso de “desmantelamiento” de áreas clave del Estado. En particular, señalaron el impacto potencial en ANSES, el organismo encargado de gestionar jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales para millones de argentinos.

Fuente: Diario UNO