Abre la convocatoria para la XXVI edición del Festival Música Clásica por los Caminos del Vino

Friday, 13 De March De 2026
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El emblemático ciclo de otoño se desarrollará del 30 de marzo al 5 de abril de 2026 en diversos escenarios de la provincia. En esta edición especial, el festival rendirá homenaje a los 100 años del nacimiento de Tito Francia, figura fundamental de la cultura mendocina.
La selección de los artistas se realizará, como es habitual, mediante una convocatoria pública y abierta. Los interesados podrán presentar propuestas que abarquen desde el Renacimiento hasta estilos contemporáneos y se valorará especialmente la inclusión de composiciones de Tito Francia en el repertorio propuesto.
Este festival permite conocer a prestigiosos músicos mendocinos e invitados, que ofrecen un variado repertorio de clásicos universales, expresado a través del talento de nuestros artistas.
Es importante destacar que, en cada edición, los artistas que participan son seleccionados a través de una convocatoria pública y abierta, presidida por un jurado idóneo integrado por referentes del sector. De esta manera, numerosos músicos locales tienen la posibilidad de mostrar su talento y virtuosismo en escenarios de gran visibilidad.
El jurado a cargo de la selección estará integrado por Jerónimo Machín, músico y docente de instituciones de Mendoza; Liliana Ester Sánchez, en representación del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos (MiMM); Zaharay Graciela Ortega, por la Asociación Músicos de Cuyo y Juan Pablo Páez, músico y gestor cultural de Mendoza.
Sobre las propuestas
El período de recepción será a partir de la publicación de las bases hasta el martes 17 de marzo de 2026, a las 23:59hs. Las propuestas se podrán presentar únicamente a través del formulario de inscripción online y no se aceptarán por otras vías o en otra fecha que la indicada.
La única vía de contacto, antes de la finalización del plazo de entrega, será a través del correo electrónico del Festival: convocatoriasculturamendoza@gmail.com, indicando en el asunto: Música Clásica.
Los interesados que presenten propuestas para la selección de conciertos, deberán ser cantantes y/o músicos solistas y/o ensambles instrumentales de hasta 21 integrantes.
El cachet de contratación de las propuestas musicales a pagar será: para solistas $286.000, dúos $572.000, tríos $858.000, cuartetos $1.000.000, quintetos $1.430.000, y para propuestas integradas por 6 músicos o más $1.716.000.