Abre la convocatoria para la XXVI edición del Festival Música Clásica por los Caminos del Vino

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13 de Marzo - La Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y D.G.E., anuncia la apertura de la convocatoria para la presentación de propuestas artísticas que integrarán la programación del XXVI Festival Música Clásica por los Caminos del Vino.

El emblemático ciclo de otoño se desarrollará del 30 de marzo al 5 de abril de 2026 en diversos escenarios de la provincia. En esta edición especial, el festival rendirá homenaje a los 100 años del nacimiento de Tito Francia, figura fundamental de la cultura mendocina.

La selección de los artistas se realizará, como es habitual, mediante una convocatoria pública y abierta. Los interesados podrán presentar propuestas que abarquen desde el Renacimiento hasta estilos contemporáneos y se valorará especialmente la inclusión de composiciones de Tito Francia en el repertorio propuesto.

Este festival permite conocer a prestigiosos músicos mendocinos e invitados, que ofrecen un variado repertorio de clásicos universales, expresado a través del talento de nuestros artistas.

Es importante destacar que, en cada edición, los artistas que participan son seleccionados a través de una convocatoria pública y abierta, presidida por un jurado idóneo integrado por referentes del sector. De esta manera, numerosos músicos locales tienen la posibilidad de mostrar su talento y virtuosismo en escenarios de gran visibilidad.

El jurado a cargo de la selección estará integrado por Jerónimo Machín, músico y docente de instituciones de Mendoza; Liliana Ester Sánchez, en representación del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos (MiMM); Zaharay Graciela Ortega, por la Asociación Músicos de Cuyo y Juan Pablo Páez, músico y gestor cultural de Mendoza.

Sobre las propuestas

El período de recepción será a partir de la publicación de las bases hasta el martes 17 de marzo de 2026, a las 23:59hs. Las propuestas se podrán presentar únicamente a través del formulario de inscripción online y no se aceptarán por otras vías o en otra fecha que la indicada.

La única vía de contacto, antes de la finalización del plazo de entrega, será a través del correo electrónico del Festival: convocatoriasculturamendoza@gmail.com, indicando en el asunto: Música Clásica.

Los interesados que presenten propuestas para la selección de conciertos, deberán ser cantantes y/o músicos solistas y/o ensambles instrumentales de hasta 21 integrantes.

El cachet de contratación de las propuestas musicales a pagar será: para solistas $286.000, dúos $572.000, tríos $858.000, cuartetos $1.000.000, quintetos $1.430.000, y para propuestas integradas por 6 músicos o más $1.716.000.