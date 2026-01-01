ANSES confirmó noticias no alentadoras para Jubilados y pensionados

Noticias

9 de Marzo - Se conoció un dato completamente desalentador que tiene que ver directamente con ANSES y el pago de un importante monto a jubilados y pensionados

ANSES arrancó un mes de marzo atípico, no por el porcentaje de aumento o el cambio en algunas fechas de pago, sino por la confirmación de un dato muy desalentador vinculado al gobierno de Javier Milei. Los jubilados y pensionados cumplieron 2 años con el bono de 70 mil pesos congelado, reflejando la pérdida del poder adquisitivo de estos dos grupos.

En este mes de marzo, se cumplen dos años desde que el gobierno de Javier Milei tomó la decisión de congelar el valor del bono extra que entrega mediante ANSES a jubilados de la mínima y pensionados. El objetivo ha sido reforzar los haberes de quienes menos cobran, pero la asistencia económica siquiera es tenida en cuenta a la hora de calcular el aguinaldo de estos dos grupos.

ANSES confirmó el cambio de fechas de pago de jubilados

ANSES anunció que el calendario de pago de marzo de 2026 se verá modificado a partir de un feriado y un "día no laborable con fines turísticos". Este cambio afecta de manera exclusiva al pago de los jubilados que superan la mínima.

La Resolución 349/2025 de ANSES, publicada a finales del 2025, oficializa el calendario de pagos para todo el año 2026. En el mismo se observa que el lunes 23 de marzo se les depositaba a los beneficiarios de la máxima con documentos terminados en 0 y 1.

Sin embargo, por decisión del gobierno de Milei, el lunes 23 no habrá pagos y los que debían cobrar esa jornada se les adelanta para el viernes 20, coincidiendo con los los últimos jubilados y pensionados que cobran la mínima. De esta manera, a un cierto grupo de jubilados y pensionados que superan la mínima se les adelantará o correrá un día o dos el cobro de sus haberes.

Las fechas de ANSES para jubilados y pensionados serán las siguientes:

ANSES: fechas de pago de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo en marzo 2026

Documentos terminados en 0: a partir del lunes 9 de marzo de 2026

Documentos terminados en 1: a partir del martes 10 de marzo de 2026

Documentos terminados en 2: a partir del miércoles 11 de marzo de 2026

Documentos terminados en 3: a partir del jueves 12 de marzo de 2026

Documentos terminados en 4: a partir del viernes 13 de marzo de 2026

Documentos terminados en 5: a partir del lunes 16 de marzo de 2026

Documentos terminados en 6: a partir del martes 17 de marzo de 2026

Documentos terminados en 7: a partir del miércoles 18 de marzo de 2026

Documentos terminados en 8: a partir del jueves 19 de marzo de 2026

Documentos terminados en 9: a partir del viernes 20 de marzo de 2026

ANSES: fechas de pago de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo en marzo 2026

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del viernes 20 de marzo de 2026

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del miércoles 25 de marzo de 2026

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del jueves 26 de marzo de 2026

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del viernes 27 de marzo de 2026

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del lunes 30 de marzo de 2026

La pésima noticia para jubilados y pensionados

Desde el tramo final del gobierno de Alberto Fernández que ANSES acredita un bono para los jubilados de la mínima y pensionados, con el objetivo de reforzar sus haberes. En un comienzo fue de 55 mil pesos, pero con Javier Milei como presidente, aumentó a 70 mil pesos.

Lamentablemente, en este mes de marzo se cumplen 2 años desde que el gobierno de Javier Milei tomó la decisión de que este bono se mantuviera congelado en 70 mil pesos. Hay que recordar que el refuerzo no se contempla a la hora de hacer el cálculo del aguinaldo que paga ANSES.

Si el bono hubiese aumentado acorde a la inflación, como pasa con los haberes de los jubilados y pensionados, estaría ubicado en los $158.600. El cálculo demuestra que el refuerzo que acredita mensualmente ANSES ha perdido su poder adquisitivo notablemente.

A menos que haya una decisión de último momento, es un hecho que el gobierno de Javier Milei mantendrá el bono en 70 mil pesos durante todo el año.

Fuente: Diario UNO