Sube la nafta y hay temor a una crisis global

10 de Marzo - El petróleo trepó de 90 a 116 dólares el barril, para luego volver a 90. Clima de incertidumbre total. Primeras repercusiones económicas locales del conflicto de Medio Oriente. Saltos erráticos en el precio de hidrocarburos y demás materias primas. Reunión de urgencia de ministros del G7

Luego de que YPF descartara "cimbronazos" en combustibles a raíz de la suba del barril de petróleo por la guerra entre USA, Israel e Irán, los precios de la nafta se actualizaron hasta 5% la última semana en Mendoza. Y la volatilidad no desaparece.

En rigor de verdad, además de la petrolera argentina, los valores en surtidor también se actualizaron en estaciones de otras cadenas, como Axion y Shell. Aunque los porcentajes varían.

Si bien el CEO de YPF, Horacio Marín, había asegurado que, más allá de la escalada del petróleo, no habría traslado a precios, eso finalmente ocurrió. Y que este lunes el barril de crudo haya superado los U$S100 mete más presión.

De hecho, las diferentes empresas modificaron sus pizarras. Con la nafta a la cabeza, los combustibles subieron en promedio 5% durante la primera semana de marzo, y no se descarta un porcentaje similar si el conflicto en Medio Oriente se extiende.

Este lunes, Marín insistió, como cuando detonó el conflicto entre EE.UU., Israel e Irán, que YPF evitará "cimbronazos" en los precios de combustibles por el barril de crudo. Pero admitió que "si tenés que cargar mañana, mejor cargá hoy".

“Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo. Por eso creo importante reafirmar nuestra posición. YPF no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles", posteó el titular de YPF.

Asimismo, según Marín la petrolera de bandera se aferra a la estrategia del "micropricing" que lanzó en el segundo semestre del 2025, y que le permite a YPF subir o bajar valores por zonas y horarios según la demanda de combustibles.

Para el CEO de YPF, así "se van analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average” para “atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores con un precio más estable”.

Fuentes: Página 12 - Diario UNO