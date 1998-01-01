Azul Antolínez, de San Rafael, es la nueva Reina de la Vendimia 2026

Noticias

8 de Marzo - La joven de San Rafael fue electa en el teatro griego Frank Romero Day como Reina Nacional de la Vendimia 2026, en una fiesta que cumplió 90 años de historia

En una noche cargada de emociones, ganó la elección de la Reina Nacional de la Vendimia 2026 la joven Azul Antolínez, quien se había consagrado como la esperanza de San Rafael para el cetro nacional de la fiesta máxima de los mendocinos. Y su coronación hace historia ya que el departamento sureño de Mendoza llevaba 28 años sin reina nacional.

La flamante soberana recibió los atributos nacionales este domingo en el teatro griego Frank Romero Day, logrando que el departamento sureño recupere el trono mayor tras una impecable representación que cautivó al público y por eso la votó.

La elección de la reina de San Rafael se había llevado a cabo a fines de enero, en el marco de la fiesta departamental "Tierra de Sueños", realizada en el emblemático anfiteatro Chacho Santa Cruz.

Azul llegó a la instancia nacional representando orgullosamente al distrito de El Nihuil, y logró imponerse en la votación departamental con 39 sufragios, en una velada que contó con la actuación estelar del bailarín Hernán Piquín y el cierre musical de Los Nocheros.

Azul Micaela Antolínez tiene 21 años y un perfil emprendedor: a los 16 empezó vendiendo collares y hoy cuenta con su negocio propio. Se destaca por su carisma y por representar a un distrito con gran potencial turístico y natural como El Nihuil.

Su profunda conexión con la agricultura y la historia local la perfilaba como candidata predilecta a la corona nacional de la Vendimia 2026.

En cuanto al desarrollo de su elección, se vivió un momento de innovación tecnológica sin precedentes, ya que San Rafael presentó el primer show de drones en la historia de la Vendimia, dibujando en el cielo figuras como la Virgen de la Carrodilla y racimos de uva, lo que -sumado al regreso de voces históricas de la locución local- convirtió la noche en un evento inolvidable para más de 10.000 personas.

Con este triunfo, San Rafael rompe una racha de 28 años sin coronas nacionales. La última vez que el municipio sureño obtuvo el cetro máximo de la Vendimia fue en el 1998 de la mano de María Cecilia Fornara.

Se trata la décima reina nacional que llega desde San Rafael en los 90 años de historia de la Vendimia, pasando a ser el departamento con más reinas nacionales junto a Guaymallén.

Con la victoria de Azul, San Rafael reafirma su peso histórico en la vitivinicultura y devuelve la alegría a un pueblo que soñaba con volver a ver a su representante portando los atributos nacionales.

Fuente: Diario UNO