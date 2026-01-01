Vuelco en Monte Comán dejó cuatro personas lesionadas

Noticias

25 de Enero - Un accidente vial se registró en la madrugada de este domingo sobre la Ruta Provincial 146, donde una camioneta volcó y sus ocupantes resultaron con lesiones.

El hecho ocurrió alrededor de las 05.50 de este domingo, cuando el vehículo, que circulaba de este a oeste y provenía de la provincia de San Luis, perdió el dominio por causas que aún se investigan y terminó volcando sobre el costado sur de la calzada.

El rodado era conducido por R. O. A. A. (54) y viajaban como acompañantes A. M. C. (48), E. Y. R. y R. D.. Todos los ocupantes resultaron lesionados, aunque no trascendieron oficialmente la gravedad de las heridas.

En el lugar trabajó personal policial y servicios de emergencia, quienes asistieron a las víctimas y realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.