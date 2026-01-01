Murió un motociclista en un siniestro vial en la Ruta 146, en Monte Comán

Noticias

14 de Enero - La víctima tenía 30 años y perdió la vida tras impactar contra el guardarraíl a la altura del puente del río Diamante.

Un trágico siniestro vial se registró este miercoles por la tarde en el departamento de San Rafael, donde un motociclista perdió la vida luego de protagonizar un accidente en solitario.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.56 en la Ruta Provincial 146, a la altura del kilómetro 365 y del puente sobre el río Diamante. Según informó la Policía, un llamado al 911 alertó sobre un accidente protagonizado por un motociclista.

Al arribar al lugar, personal del destacamento La Llave constató que se trataba del conductor de una motocicleta Bajaj Rouser de 200 cc, identificado como Ricardo Moreno, de 30 años. De acuerdo a las primeras informaciones, el joven circulaba de sur a norte cuando, por causas que aún se investigan, perdió el dominio del rodado y colisionó contra el guardarraíl.

Como consecuencia del violento impacto, el motociclista cayó sobre la calzada y sufrió lesiones de extrema gravedad. Minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo profesional a cargo constató el fallecimiento en el lugar.

Intervino la Comisaría 64° de Monte Comán. Por disposición de la Oficina Fiscal, se realizó el trabajo de Policía Científica y se instruyeron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.