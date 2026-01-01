Mendoza registra la primera muerte por la “súper gripe” en Argentina

Noticias

20 de Enero - Un hombre de 74 años se convirtió en la primera persona en Argentina en fallecer por la llamada “súper gripe” H3N2, confirmó este martes la directora del Hospital Ramón Carrillo, Beatriz Montenegro. El paciente, un turista español con múltiples comorbilidades, estuvo internado más de un mes en terapia intensiva antes de morir a causa de complicaciones derivadas de esta variante viral.

El hombre había llegado al país procedente de España para pasar las fiestas de fin de año y fue diagnosticado con gripe A H3N2 subclado K, una variante prevalente en el hemisferio norte. A pesar de contar con el esquema de vacunación antigripal completo aplicado en su país de origen, su estado clínico se agravó debido a enfermedades crónicas de base, lo que complicó su evolución.



Según explicó Montenegro, el paciente estuvo en terapia intensiva desde mediados de diciembre, con asistencia respiratoria y cuidados especializados, pero su organismo no respondió favorablemente al tratamiento. Se descartó transmisión a familiares o allegados, quienes no presentaron síntomas.



Desde las autoridades sanitarias se destacó que no había antecedentes de fallecimientos por esta infección en la provincia ni en el país, lo que marca un hito epidemiológico preocupante en el contexto de la temporada de virus respiratorios.



Ante esta situación, expertos y funcionarios insistieron en la importancia de la vacunación antigripal, especialmente para los grupos de riesgo, como personas mayores y con comorbilidades, ya que (aunque la vacuna no siempre evita la infección) puede reducir la gravedad de los cuadros clínicos. Asimismo, recomendaron reforzar medidas de prevención como la higiene de manos, el uso de barbijo en espacios cerrados y la consulta médica temprana ante síntomas respiratorios.

Hasta la fecha, se han detectado casos de la variante H3N2 en varias provincias del país, y la circulación de esta subvariante

Fuente: Diario El Sol