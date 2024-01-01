Irrigación informó el calendario de pago de los tributos 2026

Noticias

20 de Enero - El boleto anual y la opción de primera cuota de agua superficial vence el 13 de febrero, mientras que los servicios de agua subterránea y RUE (control de contaminación), en marzo. Todos los boletos se pueden recibir vía mail adhiriendo a Boleto Digital en la web www.irrigacion.gov.ar.

Con el comienzo del año, el Departamento General de Irrigación publicó en su página www.irrigacion.gov.ar el calendario de pagos 2026. El primer tributo en vencer es el canon de agua superficial, cuya opción de pago anual y primera cuota vence el 13 de febrero. En tanto que, el tributo de RUE (control de contaminación) vence el 13 de marzo y el de agua subterránea, el 20 de marzo.

Cabe destacar que aquellos usuarios de agua superficial que hayan pagado el boleto anual del 2025, este año reciben un descuento del 18% en el canon. Mientras que también habrá un descuento del 9% para quienes quieran cancelar el año en abril, que es el segundo vencimiento del tributo.

De esta forma es como quedó establecido el calendario de vencimientos 2026, según el servicio.

Boleto digital y Pago on-line

Este año será el tercero en el que Irrigación no distribuirá en formato papel el boleto de pago de los servicios, como parte de la política de despapelización implementada en 2024. Únicamente se accede de forma digital, descargando los boletos en desde el sitio www.irrigacion.gov.ar o bien recibiéndolos por correo electrónico, para lo cual es necesario informarla previamente, adhiriendo al servicio de Boleto Digital, en http://(https://autogestion.cloud.irrigacion.gov.ar/), (https://autogestion.cloud.irrigacion.gov.ar/). La adhesión es muy sencilla y permite recibir en tiempo y forma todos los boletos antes de su vencimiento. En tanto, para su descarga desde la web, el boleto de agua superficial (que es el primer servicio en vencer) estará disponible desde el 23 de enero.

El organismo del agua también cuenta con el servicio de pago on-line, una herramienta con la cual se busca agilizar procesos y facilitar la cancelación del tributo para todos los usuarios con derecho de riego de agua superficial, agua subterránea y de control de contaminación.

El pago on-line del ejercicio vigente se realiza con tarjeta de crédito, débito y e-pago (billeteras virtuales). A la vez, también es posible cancelar ejercicios anteriores si es que se cuenta con un boleto en la solapa “Tengo un boleto”, simplemente colocando número de boleto y año.

Para quienes deseen abonar con efectivo, pueden hacerlo en bancos, Rapipago, Pago fácil, Bolsa de comercio o bien en la Sede Central de Irrigación (Barcala y España, de Ciudad). En las subdelegaciones de Agua desplegadas en toda la provincia, el pago se realiza únicamente con tarjeta de débito y crédito o con cheques.

Paso a paso: ¿Cómo pago o descargo mi boleto?

Para pagar el canon de Irrigación (por tener derecho a riego), ya sea el anual o por bimestre, el usuario debe ingresar en www.irrigacion.gov.ar y allí cliquear en Descargar/Pagar Boleto (en la parte superior) y aparecerán dos opciones: 1, Boleto vigente y 2, Tengo un boleto.

En el primer caso, hay que identificar el servicio (superficial, subterráneo, contaminación) y el padrón, o bien localizarlo por DNI o CUIT. Entonces aparecerán en la pantalla el boleto vigente y las opciones Descargar o Pagar (opción disponible hasta un mes desde la fecha de vencimiento del canon).

Para el segundo caso, “Tengo un boleto”, se puede pagar cualquier boleto emitido que el usuario tenga en su poder o que le hayan informado por teléfono o correo electrónico, solo consignando el número y el año del boleto.

En cualquiera de las dos opciones, el sistema muestra los datos del boleto si se opta por Pagar. Al hacer clic allí, aparece un cuadro donde se pide los datos de la tarjeta de débito o crédito (N°, titular, vencimiento, código de seguridad) y, al finalizar, arroja un ticket confirmando la operación con identificación de fecha, hora, importe y otros datos, el cual se puede enviar por correo además de imprimir.

El pago se verá reflejado en la cuenta corriente al día siguiente, de igual forma que si se paga con tarjeta de forma presencial en la Subdelegación o Sede Central.

¿Puedo ver on-line el estado de mi cuenta?

Adhiriendo al servicio Mi Usuario Digital (https://www.irrigacion.gov.ar/web/mi-usuario-digital/), los usuarios de Irrigación pueden acceder a la herramienta que les permite consultar su deuda, obtener datos de sus servicios y desarrollar trámites de forma remota y segura. Para acceder, es condición indispensable estar registrado al Boleto Digital de Irrigación, ya que ahí se genera un usuario general que posteriormente es validado al ingresar.

Mi Usuario Digital fue diseñado y puesto en funcionamiento con el objetivo de que cualquier usuario pueda asociar servicios a una cuenta por medio del Boleto Digital. Y una vez que haya sido validado y asociado a una persona con servicios dentro de Irrigación, pueda realizar diferentes gestiones.

Funte: Prensa Irrigación