FÚTBOL: Se postergó el comienzo

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18 de Marzo - Debido al pronóstico, para nada alentador, la Liga Alverense de Fútbol decidió postergar el inicio del primer torneo del año.

Si bien todo parecía preparado para que la actividad diera inicio este fin de semana y se jugara todo entre el sábado 21 y el domingo 22 de marzo, se deberá esperar por lo menos hasta el próximo fin de semana para el inicio de la temporada oficial por el pronóstico de intensas lluvias que rige para la zona.

El cerrtamen se jugará todos contra todos a 18 fechas en la fase regular en Primera A, con semifinales y final (en ambos casos, ida y vuelta)

Fuente: Tridente Ofensivo