AJEDREZ: Dos Campeones Provinciales para General Alvear

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16 de Marzo - Santiago Durán (7) y Camilo Lieby (19) se coronaron Campeones Provinciales de Ajedrez, este fin de semana en Las Heras.

Entre sábado y domingo se disputaron las Finales Provinciales de Ajedrez, y una delegación de 23 jugadores de nuestro departamento dijo presente.

Si bien todos lograron buenas actuaciones, destacaron Santiago Durán, que se coronó Campeón Provincial Sub 8 y Camilo Lieby, que se consagró Campeón invicto en Sub 20.

En Sub 10, Román Alfano empató el primer lugar (quedó 3º por sistema de desempate), y también jugaron Faustino Barrera (8º) y Juan Antonio Durán (9º).

En Sub 12, León Pimentel hizo podio, consiguiendo el 3º lugar, mientras que José Ignacio González, finalizó 4º. León Don Picco terminó en 6ª posición y Nicolás Blanco en 7ª.

Dentro de Sub 14, Jonatan Mattus finalizó 4º, Pablo Cornejo 7º y Lucas Carrozo 9º.

En Sub 16, Maximiliano Morales conquistó un importante 4º puesto, mientras que Juan Ignacio Martínez Iriarte la 7º ubicación.

En una dura Sub 18, Elías Mattus se coronó Sub Campeón y Juan Sebastián Lieby, cerró el Podio en 3º lugar. Federico Formini, en tanto, terminó 7º.

En Sub 20, una categoría con 4 candidatos, entre los que se encontraba el Sub Campeón Argentino, Santino Zambianchi, el alvearense Camilo Lieby logró quedarse con el título tras desempatar en un apasionante mano a mano frente a Bautista Salomón Ferreyra. Santiago Sánchez Laplace, quedó en 3º lugar, mientras que Benjamín Ayala finalizó en el 6º puesto y Abril Lucero, en el 7º.