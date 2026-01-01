Educación ambiental y reciclaje en el Bº San Carlos

Alvear

26 de Enero - Este lunes, en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, se llevó adelante una actividad de educación ambiental y recolección diferenciada de residuos en el barrio San Carlos, junto a la Cooperativa Anulen Suyai.

Durante la mañana, se recorrió el barrio dialogando con los vecinos y reforzando el trabajo que se realiza semanalmente con la separación de residuos reciclables. Al respecto, el asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal, explicó que “el barrio San Carlos es uno de los más grandes del departamento y hoy se recuperan entre 600 y 650 kilos de residuos reciclables por semana”, destacando la buena predisposición de la comunidad.

Además, recordó que los martes a partir de las 6 de la mañana los integrantes de la cooperativa retiran plástico, cartón, aluminio y vidrio, e hizo hincapié en la importancia de separar los residuos en los hogares para facilitar la tarea.

Por su parte, la coordinadora de la oficina municipal del barrio San Carlos, Paola Ordóñez, valoró el compromiso de los vecinos y anunció el inicio de un proyecto destinado a jóvenes del barrio, que funcionará como una patrulla ecológica, con instancias de capacitación y trabajo en territorio a partir del mes de marzo. “Primero va a ser una etapa de educación, y después va a ser en terreno, los chicos van a salir casa por casa”, explicó.

Desde el municipio remarcaron que estas acciones forman parte de un trabajo sostenido de educación ambiental, que se desarrolla a lo largo del año en escuelas, barrios y espacios comunitarios, con el objetivo de seguir promoviendo el cuidado del ambiente y una ciudad más limpia.