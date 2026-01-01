Habilitarán el ingreso desde la diagonal Carlos Pellegrini al kilómetro 0

Alvear

26 de Enero - El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, recorrió este lunes el kilómetro cero de la ciudad, donde explicó los alcances de la obra que se está ejecutando para habilitar nuevamente el ingreso y la circulación vehicular desde la diagonal Carlos Pellegrini hacia la rotonda central.

En ese marco, el jefe comunal destacó el sentido funcional de la intervención y el impacto que se espera generar en una de las zonas más transitadas del departamento. “La verdad que es una pequeña gran obra. Pequeña en lo estructural, pero grande en lo funcional, porque surge de escuchar permanentemente a los vecinos y a los alvearenses que nos planteaban que, a partir del desvío del tránsito de la diagonal Carlos Pellegrini, al encontrarse con la rotonda, prácticamente se había afectado la actividad comercial de estas cuadras”, explicó.

Molero señaló que la falta de circulación vehicular y del movimiento cotidiano de la ciudad tuvo consecuencias directas en el tramo comprendido entre calle Triunvirato y el kilómetro cero. “Esas cuadras prácticamente no tenían actividad comercial. Buscando revitalizar esa zona, hemos tomado la decisión de volver a sacar la diagonal Carlos Pellegrini al kilómetro cero de nuestra ciudad”, indicó.

El intendente reconoció que la incorporación de una nueva salida a la rotonda implica desafíos desde el punto de vista del tránsito, aunque remarcó que la medida se implementará de manera controlada. “Sabemos que esto genera inconvenientes en el nudo vial que se forma en la rotonda. Agregarle una salida más, sin dudas, puede traer algún tipo de dificultad”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la obra se enmarca en una prueba piloto que permitirá evaluar su funcionamiento, en el contexto de la futura remodelación integral de la avenida principal del departamento. “Vamos a tratar de que, con señalización y reductores de velocidad, no tengamos conflictos en el tránsito en el kilómetro cero y sí podamos cumplir con el objetivo de darle vida y revitalizar la diagonal, que es una de las arterias más emblemáticas de General Alvear”, sostuvo.

Respecto a posibles modificaciones en calles aledañas, Molero señaló que se analiza un eventual cambio de sentido en la calle Triunvirato, aunque aclaró que cualquier decisión se tomará de manera gradual. “Vamos a ir paso a paso, viendo cómo funciona este nudo vial. Por eso hablamos de una prueba piloto”, explicó.

Finalmente, el intendente confirmó que la obra se encuentra en su etapa final y que la habilitación al tránsito se concretará en los próximos días. “Hoy este tramo final está cerrado al tránsito, pero es una obra que en cuatro o cinco días vamos a estar habilitando”, detalló. Además, precisó que los reductores de velocidad se colocarán de forma inmediata una vez finalizado el fraguado del hormigón, con el objetivo de que la circulación funcione de manera integral y pueda evaluarse correctamente su desempeño.