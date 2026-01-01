El "Alvear Metal Fest", dijo presente en el Paseo Gastronómico

Alvear

26 de Enero - Fue el viernes por la noche y contó con la participación de bandas de Alvear y San Rafael.

El viernes por la noche, el Paseo Gastronómico se llenó de música con el Alvear Metal Fest, que reunió a bandas en vivo y decenas de espectadores..

Se presentaron Mosso Grodo de San Rafael e IndArg, en una noche que también contó con emprendedores y propuesta gastronómica en pleno centro de la ciudad.

"Es una muy buena propuesta y la idea es traer al Paseo artistas de distintos estilos, y darle a la gente la oportunidad de escucharlos y a la vez poder comer en el lugar", señaló Mariela Carduz, a cargo de Economía Social del Municipio, en diálogo con 989 Radio.