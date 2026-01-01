Cinco personas resultaron lesionadas tras un vuelco en Colonia López

Alvear

25 de Enero - Cinco personas resultaron con lesiones este domingo, luego de un vuelco vehicular ocurrido alrededor de las 19 horas sobre Ruta Provincial 143, a unos dos kilómetros pasando la bodega Haarth, en jurisdicción.

El siniestro fue protagonizado por un automóvil que circulaba desde Valle Grande hacia General Alvear, conducido por L. M. A., un hombre de 55 años, quien viajaba acompañado por L. B. C. A. (31), L. B. A. (31), L. D. (32) y M. B. (57), todas de sexo femenino.

Según la reseña policial, el vehículo sufrió la rotura de un neumático, lo que provocó que el conductor perdiera el dominio del rodado, desencadenando el vuelco. Como consecuencia, todos los ocupantes resultaron lesionados y debieron ser trasladados al hospital "Enfermeros Argentinos", para recibir atención médica.

En el lugar del hecho trabajó personal de Policía Vial, efectivos de la comisaría jurisdiccional y Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del accidente

Foto: FM Barrancas.