Buscan agregar valor a la producción de alfalfa

Alvear

26 de Enero - Funcionarios de la Municipalidad de General Alvear mantuvieron una reunión de trabajo en la provincia de San Luis con el objetivo de analizar alternativas para agregar valor a la producción forrajera local, en particular a la alfalfa. El encuentro se desarrolló en la planta de Agrozal, ubicada en la localidad de Justo Daract, en el departamento Pedernera.

En representación del municipio participaron el intendente Alejandro Molero y el director de Agricultura Agustín Anzorena. La visita se enmarca en una estrategia orientada a consolidar el desarrollo forrajero como complemento de la matriz productiva del departamento.

Anzorena explicó que la iniciativa busca dar continuidad al programa forrajero implementado en General Alvear. “En el 2025 más de 50 productores se beneficiaron con un financiamiento para sembrar unas 500 hectáreas de alfalfa. El objetivo ahora es que ese producido no quede solo en rollos, sino poder darle valor agregado”, señaló. En ese sentido, indicó que se evalúa la conformación de un esquema de acopio local que permita enviar la producción a plantas especializadas para su procesamiento y se busca que, a través del Plan Forrajero, en 2026, se logre la implantación de 1.500 hectáreas nuevas de alfalfa.

El funcionario detalló que, en una primera etapa, se apunta a promover la asociación entre productores para acceder a este tipo de servicios industriales, y que a futuro se analiza la posibilidad de desarrollar una planta similar en el departamento. “La idea es avanzar hacia un modelo de articulación público-privada que permita replicar este tipo de experiencias en General Alvear”, sostuvo.

Por su parte, el director de Logística Agropecuaria de Agrozal, Santiago Aguilera, explicó el funcionamiento del complejo. “Trabajamos con dos unidades de negocio: el acopio y acondicionamiento de cereales y la compactación de alfalfa para exportación. Lo que hacemos es optimizar la relación peso-volumen para mejorar la logística y la salida al mercado externo”, indicó.

Aguilera destacó además la infraestructura del predio y su ubicación estratégica sobre el corredor bioceánico, lo que permite vincular producción, industrialización y comercialización. “El productor envía su material, nosotros lo procesamos y desde este mismo complejo puede llegar a cualquier mercado del mundo”, afirmó.

Desde la Municipalidad de General Alvear señalaron que estas gestiones forman parte de una política orientada a diversificar la producción agrícola, fortalecer el desarrollo forrajero y generar nuevas oportunidades para los productores del departamento.

Además se adelantó que el próximo paso a concretar es una reunión entre los Gobernadores para darle curso y continuidad a esta iniciativa.