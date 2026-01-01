Atacaron un móvil policial tras detener un ladrón que había robado mercadería de un camión

Alvear

24 de Enero - Un robo a un camión estacionado y posteriores disturbios que derivaron en daños a un móvil policial se registraron durante la madrugada de este sábado en Alvear.

El hecho ocurrió alrededor de las 03.43 horas de este sábado en la intersección de Triunvirato y Pellegrini, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre una persona que estaba sustrayendo elementos del interior de un camión. Al llegar al lugar, efectivos policiales observaron al sospechoso darse a la fuga, logrando su aprehensión a pocas cuadras del sitio.

En las inmediaciones, los uniformados encontraron una mochila descartada durante la huida, que contenía paquetes de alimentos. Posteriormente, el propietario del camión, R. N. (43), constató daños en la compuerta trasera del vehículo y el faltante de mercadería que transportaba.

El imputado fue identificado como G. H. D. (18). Durante el procedimiento policial se produjeron disturbios en la zona, cuando varias personas comenzaron a arrojar piedras contra el móvil policial, provocando daños materiales.

La Fiscalía en turno fue informada tanto del robo como de los incidentes posteriores y dispuso las actuaciones y medidas correspondientes para avanzar en la investigación.