Patrullaje preventivo en el Sur provincial: más de 1.000 controles vehiculares y 19 aprehendidos

13 de Enero - Las intervenciones estuvieron a cargo de Cuerpos Especiales de la zona Sur en San Rafael, General Alvear y Malargüe, donde se desplegó un operativo de control sobre personas y vehículos. Como resultado, se secuestraron armas, motocicletas y otros elementos vinculados a contravenciones y delitos.

Durante el fin de semana, Cuerpos Especiales de la zona Sur de la Policía de Mendoza realizaron un operativo preventivo en los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe, en el marco de las maniobras que se llevan adelante de manera sostenida en toda la provincia. La intervención tuvo como objetivo prevenir delitos, controlar contravenciones y supervisar la circulación vehicular.

Entre las delegaciones que participaron se encontraban Infantería, Montada, Canes, la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) y el Cuerpo Motorizado de Prevención (CUMOT), lo que permitió cubrir distintos sectores de los departamentos.

Durante el operativo, se controló a más de 2.000 personas con el apoyo de tecnología biométrica. De ese total, 19 personas fueron detenidas o aprehendidas, incluyendo ocho por delitos como daños, hurto simple, robo agravado y tenencia de armas, cinco con medidas pendientes y seis por contravenciones según la Ley 9099.

En relación con las contravenciones, se secuestraron un cuchillo, dos destornilladores, un rifle de aire comprimido calibre 5.5 y un arma de fuego.

En cuanto al control vehicular, los efectivos verificaron 1.022 autos, motos, colectivos y taxis, con la retención de cuatro motocicletas y una licencia de conducir, además de tres actas de tránsito y el secuestro de una bicicleta en averiguación de procedencia.

Fuente: Prensa Gobernación