Poguas suma el fútbol y debutará en la Liga Alvearense

Deportes

24 de Enero - El club Poguas de Bowen continúa ampliando su propuesta deportiva y este año tendrá su equipo de fútbol, que competirá en la Segunda División de la Liga Alvearense, marcando un nuevo paso en el crecimiento de la institución.

Desde la comisión directiva destacaron que el proyecto se apoya en un trabajo sostenido de más de una década. “Venimos trabajando como institución con el rugby hace 12 años, con la personería jurídica al día y con varios avances, como colectivos y gimnasio”, explicó el presidente del club, Martín Sánchez, en diálogo exclusivo con Denis Rosales, en 989 Radio.



La iniciativa futbolística comenzó a tomar fuerza en los últimos años, cuando un grupo de jugadores participó en torneos comerciales con muy buenos resultados. “El año pasado les fue muy bien, incluso salieron campeones, y eso los incentivó aún más. Vimos que los chicos están firmes como grupo y que ya están conformando una subcomisión, por eso decidimos darles el apoyo de la comisión”, señaló.

Sánchez se mostró confiado en la recepción que tendrá la incorporación del club a la Liga. “Yo calculo que la gente lo va a tomar bien, es un club más que se suma”, expresó.



En ese marco, desde Poguas ya comenzaron a trabajar en acciones para solventar los gastos que implica la competencia. “El martes vamos a estar lanzando una rifa de una moto. Es una forma de cubrir los costos que tiene cada partido, sobre todo cuando jugamos de local”, explicó el dirigente, quien además agradeció el acompañamiento de la comunidad.

De esta manera, Poguas reafirma su crecimiento como institución deportiva y social en Bowen, incorporando el fútbol a un proyecto que apuesta a seguir sumando oportunidades para los jóvenes de la zona.