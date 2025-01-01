FÚTBOL: Dos jovenes promesas de Jaime Prats llegan a Independiente Rivadavia

Deportes

24 de Enero - Dos futbolistas de Jaime Prats fueron incorporados a Independiente Rivadavia de Mendoza, marcando un paso importante en su desarrollo deportivo. Se trata de Franchesco Bogado, arquero de 13 años, y Genaro Farías, quienes iniciaron su formación en el club SC Pacífico.

En el caso de Bogado, esta nueva etapa se suma a una experiencia previa en Estudiantes de La Plata, lo que refleja un recorrido marcado por el esfuerzo, la constancia y el crecimiento continuo dentro del fútbol formativo.

La llegada de ambos jugadores representa una apuesta a futuro para la institución mendocina, que continúa sumando jóvenes con proyección a sus divisiones.

Desde su comunidad y entorno deportivo, acompañan este desafío con expectativas y buenos deseos para lo que viene.