Actividades de verano en el centro recreativo de El Desvío

14 de Enero - Durante la mañana de este lunes, autoridades municipales visitaron el centro recreativo que funciona en El Desvío, ubicado sobre calle LL, a 30 metros al este de la Ruta Nacional 143 Sur. El espacio integra el esquema de actividades de verano diagramado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de General Alvear, con el objetivo de ampliar el acceso a propuestas recreativas en distintos puntos del departamento.

El asesor de Deportes, Mauricio Olguín, explicó que esta iniciativa se suma a las colonias que funcionan en el Polideportivo Municipal y en Bowen. “Desde el pasado 4 de enero estamos trabajando también con los centros recreativos de calle LL, Andes y Alvear Oeste, tratando de llegar a la mayor cantidad de lugares posible”, señaló.

Olguín remarcó que todos los centros cuentan con natatorio y personal capacitado. “En todos los centros recreativos tenemos pileta, que es fundamental para que los chicos puedan tener contacto con el agua y aprender lo básico de natación. Se complementa con profesores, guardavidas y enfermeros que están permanentemente al cuidado de los chicos”, indicó.

En relación con la elección del lugar, destacó su importancia territorial. “Es la segunda temporada que vamos a estar acá. Es un lugar estratégico para llegar a zonas como Poste de Hierro y El Desvío, donde hay muchos chicos”, afirmó.

Asimismo, recordó que las inscripciones continúan abiertas. “El centro recreativo funciona hasta el 30 de enero, pero las inscripciones siguen abiertas para todos los chicos que se quieran acercar y participar”, expresó.

Finalmente, Olguín subrayó el rol social de la propuesta: “la idea es cumplir una función social y de contención. Se les brinda un refrigerio por la mañana y una atención casi personalizada, con los profesores a disposición para lo que necesiten, siempre tratando de llegar a los lugares más alejados”, concluyó.