Comenzó el ciclo “Tardecitas de Ajedrez”

Deportes

18 de Enero - El Paseo de los Artesanos, de ciudad, fue sede de la primera jornada, que contó con una simultánea brindada por el fuerte jugador, Cristian Orozco.

Organizado de manera conjunta por la Escuela Municipal de Ajedrez y la Agrupación Alvearense, el evento reunió a niños, jóvenes y adultos que enfrentaron a Orozco, compartiendo charlas y juegos en una muy amena jornada, que fue la primera, de una extensa lista de actividades propuestas para el juego ciencia, desde la Dirección de Deportes.

En total, 26 jugadores de todas las edades participaron este viernes por la tarde noche, de una interesante sesión de simultáneas brindada por el varias veces Campeón Provincial de categorías Juveniles y cuatro veces representante de Mendoza en Juegos Evita, Cristian Orozco, que consiguió una muy buena performance, de 23 ganadas, un empate y sólo dos derrotas, ante Nicolás Blanco y Martín Alfano, se serán distinguidos por la organización.

El Profesor Sebastián Lieby, parte de la organización del ciclo “Tardecitas de Ajedrez”, detalló que hasta la última semana del mes de Febrero, todos los miércoles desde las 20:30 horas habrá tableros y relojes disponibles para quienes quieran participar, mientras que en el mismo horario, pero los viernes, podrán formar parte de las simultáneas.

Cronograma de Simultáneas:

Viernes 16/01: Cristian Orozco

Viernes 23/01: Camilo Lieby

Viernes 30/01: Rocío Barros

Viernes 07/02: Juan Ignacio Ruíz

Viernes 14/02: Juan Sebastián Lieby

Viernes 21/02: Santiago Sánchez Laplace

Viernes 28/02: Sebastián Lieby