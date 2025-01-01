Se jugó un nuevo torneo mixto de beach vóley en el Polideportivo

Deportes

13 de Enero - Este domingo se finalizó un torneo mixto de beach vóley en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, que marcó el inicio del calendario anual de esta disciplina en el departamento. La propuesta contó con una amplia participación de parejas y una importante presencia de público que acompañó el desarrollo de la jornada.

Al respecto, el profesor Julio Guerini destacó el balance positivo del evento: “muy contento con las jornadas que hemos vivido de beach vóley. Este torneo mixto siempre toma gran auge y este año fue muy grande, con mucha cantidad de parejas”, señaló. También remarcó que las condiciones climáticas y el acompañamiento del público fueron factores claves: “El clima nos ha ayudado y la gente también, porque hubo mucha concurrencia, mirando y siendo hinchada”.

En ese sentido, Guerini adelantó que las actividades continuarán durante las próximas semanas con competencias destinadas a las categorías formativas. “A partir del martes que viene van a arrancar torneos para sub 12, sub 14 y sub 16. Vamos a estar todas las semanas jugando con los chicos”, explicó.

Finalmente, invitó a la comunidad a sumarse a las próximas fechas: “Invitamos a todos, a los que entrenan y a los que no, a que se acerquen con la familia, con la reposera y el mate, para compartir una jornada de beach vóley, que siempre se vive con buena onda y mucho juego”.