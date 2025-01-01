Se disputó la segunda fecha del campeonato de natación

Deportes

14 de Enero - Este miércoles se desarrolló la segunda fecha del campeonato departamental de natación, con la participación de todas las colonias de verano de General Alvear. La jornada tuvo lugar en las instalaciones del Club Banco Nación, que cedió el espacio para la realización de la competencia.

El profesor Cristian Sosa destacó la convocatoria y el crecimiento de los participantes. “Estamos en la segunda fecha acá en el Club Banco Nación, muy contentos de tener muchos colonos nadando. Nos visitaron colonias de afuera, como Bowen, colonias privadas y también chicos del club, que nos presta las instalaciones para poder llevar adelante este evento”, expresó.

Sosa remarcó además el progreso que vienen mostrando los nadadores a lo largo del campeonato. “Se nota el avance que han tenido los chicos. El objetivo general de todo esto es el cruce a Valle Grande, que se va a realizar el día 28. Son tres fechas de natación más el cruce, que también se está preparando para que sea un lindo evento”, explicó.

En relación a la importancia de la actividad, el profesor subrayó el valor formativo de la natación. “Uno de los objetivos que plantea el director de Deportes es que los chicos aprendan a nadar, porque es fundamental para la vida”, señaló.

Finalmente, Sosa destacó el acompañamiento de las familias y la cantidad de participantes. “Los torneos los incentivan mucho, y también a los papás, que hoy han venido en gran número. Tenemos más de cien chicos nadando, así que es realmente importante”, concluyó.