De la Colonia al Valle Grande

Alvear

23 de Enero - Como parte del cierre de la Colonia de Verano, los grupos mayores realizarán el tradicional cruce al dique Valle Grande, una actividad histórica que volvió a incorporarse este año y que funcionó como objetivo final para los chicos de mayor edad.

El director de Deportes, Alberto Gómez, explicó que la propuesta que se llevará a cabo el miércoles 28 de enero, retoma prácticas que se realizaban años atrás y que permiten fortalecer el aspecto deportivo y formativo de la colonia.

“Retomamos el cruce a Valle Grande, una actividad que se hacía hace muchos años. Para nosotros fue el objetivo final de los chicos más grandes y una forma de mantenerlos activos y motivados durante todo el verano”, señaló.

En ese marco, Gómez detalló que la preparación incluyó un proceso previo con competencias organizadas por la Dirección de Deportes: “Tuvimos tres fechas de un torneo de natación, dos en Andes y una en el Club Andino. Es un detalle más que le vamos agregando año a año a la colonia, sobre todo para quienes disfrutan de la parte competitiva”.

Además, el reconocido ciclista que dirige la Dirección de Deportes, realizó un balance de la temporada, afirmando que la Colonia de Verano tuvo una amplia participación en todo el departamento, con alrededor de 1.200 chicos distribuidos entre colonias y centros recreativos de Ciudad, Goudge y Carmensa. A lo largo del verano se desarrollaron actividades recreativas, deportivas y educativas, destacándose el trabajo de los profesores, el acompañamiento permanente a los chicos y la continuidad de propuestas para adultos, que comenzarán una vez finalizada la colonia.