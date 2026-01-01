La Policía Rural decomisó 260 kilos de carne bovina en mal estado

Alvear

23 de Enero - En el marco de controles realizados junto a Bromatología en un comercio, los efectivos constataron que los productos no se encontraban a la temperatura adecuada. Por disposición del ayudante fiscal interviniente, se labraron actuaciones por infracción al artículo 201 y se decomisó la mercadería.

n un operativo enmarcado en el Plan Estratégico contra el Abigeato, la Policía Rural detectó e incautó unos 260 kilos de productos cárnicos bovinos que no cumplían con las condiciones sanitarias.

El procedimiento se realizó el jueves por la tarde en un comercio ubicado en calle Sarmiento, en el distrito de Carmensa, donde efectivos trabajaron conjuntamente con personal de Bromatología de la Municipalidad de General Alvear. Durante la inspección, constataron que la carne bovina no se encontraba a la temperatura adecuada, lo que representaba un riesgo para la salud pública.

Ante esta situación, y por disposición del ayudante fiscal interviniente, se labraron actuaciones por infracción al artículo 201, procediéndose al decomiso de aproximadamente 260 kilos de carne bovina.