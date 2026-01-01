Alberto Kobayashi, referente de la Asamblea del Pueblo hizo un balance sobre la marcha del sábado 17 en contra del Proyecto San Jorge.

Alvear

22 de Enero - El referente de la Asamblea del Pueblo de General Alvear, Alberto Kobayashi, realizó un balance positivo de la marcha provincial del sábado 17, que se llevó a cabo en distintos puntos de Mendoza en rechazo al Proyecto Minero San Jorge y en defensa del agua.

En ese marco, Kobayashi señaló en diálogo con 989 Radio que continúan con la recolección de firmas en el kilómetro 0, con el objetivo de respaldar las acciones judiciales presentadas ante la Fiscalía de Mendoza y visibilizar el rechazo social al emprendimiento minero.

La jornada del sábado 17 incluyó movilizaciones en la ciudad de Mendoza, con una marcha hacia el monumento al Ejército de los Andes, así como una importante concentración y caravanazo en San Rafael, donde columnas confluyeron desde distintos sectores de la ciudad.

En General Alvear, la movilización fue calificada como “impresionante” por los organizadores, quienes destacaron especialmente la participación de jóvenes comprometidos con la defensa del agua y la vigencia de la Ley 7722.

Desde la Asamblea remarcaron que estas expresiones populares refuerzan el reclamo por la licencia social y consolidan la continuidad de la lucha ambiental en el departamento y en toda la provincia.