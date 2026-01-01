Juntan firmas para presentar ante la Justicia contra el proyecto minero San Jorge

Alvear

22 de Enero - Asambleístas y vecinos continúan reuniendo firmas para presentar ante la Justicia en el marco del conflicto por el proyecto minero San Jorge, luego de que fueran rechazadas dos presentaciones cautelares que buscaban impedir el inicio de las actividades.

El Profesor Miguel Rodríguez, uno de los referentes de la asamblea del Pueblo, explicó en diálogo con 989 Radio que la iniciativa apunta a reforzar el planteo judicial y visibilizar la falta de licencia social para el emprendimiento minero.

“El tema está en otra instancia ahora y por eso estamos recurriendo nuevamente a la Justicia”, indicó.

La recolección de firmas se extenderá hasta el viernes, con distintos puntos de convocatoria en el departamento. Según informaron, este jueves estarán frente al Supermecardo VEA, y posiblemente en la zona del HCD, además de otros espacios donde vecinos y vecinas se encuentran juntando adhesiones de manera voluntaria.

Desde la Asamblea señalaron que no existe un cupo máximo de firmas y que todas serán incorporadas al proceso judicial.

“Queremos intentar presentarlas antes de que los jueces se expidan, pero si eso ocurre durante la semana, las firmas igualmente se sumarán al expediente para la siguiente apelación”, aseguró Rodríguez.

La iniciativa se suma a otras expresiones de rechazo social al proyecto, como movilizaciones y manifestaciones públicas, en defensa del agua y el ambiente.