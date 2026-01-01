Trágico accidente en Malargüe: dos mujeres fallecieron tras un choque en Ruta 40

Noticias

11 de Enero - Un fatal accidente vial ocurrió este viernes alrededor de las 5 de la mañana en Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2952, sobre el Puente del Matadero, en jurisdicción de Comisaría 24° de Malargüe. Como consecuencia del siniestro, dos mujeres perdieron la vida.

El hecho involucró a un automóvil Fiat Palio y una camioneta Toyota Hilux, que circulaban en sentido norte, hacia San Rafael, cuando por motivos que aún se investigan colisionaron, provocando que la camioneta terminara debajo del puente.

El Fiat Palio era conducido por una mujer de 30 años, quien resultó con politraumatismos leves y escoriaciones. El dosaje de alcohol dio 0,00 g/L. En el vehículo viajaban además dos niñas de 10 y 7 años, ambas con lesiones leves. Los ocupantes del automóvil se trasladaron por sus propios medios al hospital local.

En la Toyota Hilux viajaban R. C. (38), quien fue trasladado al Hospital Malargüe e ingresó a Unidad de Terapia Intensiva, y tres acompañantes: un joven de 17 años, que se encuentra en estado reservado y será derivado al Hospital Central, y Vilma Guanco (36) junto a una niña, quienes fallecieron en el lugar producto del impacto.

En el sitio trabajaron ambulancias del Servicio de Emergencias, personal policial y peritos, mientras la Justicia investiga las causas del siniestro.