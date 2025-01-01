AJEDREZ: Sebastián Garay se consagró Campeón de la Liga Alvearense de Adultos 2025

Saturday, 10 De January De 2026
|►
|Escuchar:
|
Este jueves, se disputó sobre la plataforma lichess.org, el torneo pendiente de la liga de Adultos 2025, que ya tiene Campeón, Sebastián Garay, que había ganado los dos torneos anteriores.
El torneo fue ganado de manera invicta por el Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz, quien intentará defender su título de Campeón departamental, en el Octogonal Final que se disputará en Febrero.
En segundo lugar finalizó el ex Campeón Alvearense, el Ingeniero Roberto Ruíz, que necesitará ganar el último torneo clasificatorio para acceder al Octogonal.
En tercer lugar, culminó el Campeón 2024 de la Liga de Adultos, Sebastián Lieby, que también finalizó 3º en la Liga.
Principales Posiciones 3º Torneo de la Liga de Adultos:
1º MN Juan Ignacio Ruíz 5 Pts
2º Roberto Ruíz 4 Pts
3º Sebastián Lieby 3 Pts
4º Sebastián Garay 3 Pts
5º Alejo Mella 3 Pts
6º Ignacio González Roca 3 Pts
7º Abril Lucero 2 Pts
Posiciones Liga de Adultos, jugados los cuatro torneos que la componen:
1º Sebastián Garay 39 Pts
2º MN Juan Ignacio Ruíz 33 Pts
3º Sebastián Lieby 29 Pts
4º Juan José Rubio 18 Pts
5º Ignacio González Roca 18 Pts
6º Santiago Sánchez Laplace 14 Pts
7º Ricardo Modón 13 Pts
8º Roberto Ruíz 13 Pts
9º Abril Lucero 10 Pts
10º Alejo Mella 12 Pts
11º Cristian Orozco 3 Pts
12º Benjamín Ayala 2 Pts
13º Ángel Castro 2 Pts
14º Carlos Villegas 1 Pt