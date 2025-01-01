AJEDREZ: Sebastián Garay se consagró Campeón de la Liga Alvearense de Adultos 2025

Deportes

9 de Enero - Juan Ignacio Ruíz se coronó Campeón del último torneo de la Liga de Adultos 2025, pero no le alcanzó para quedarse con la liga, que fue ganada por Sebastián Garay.

Este jueves, se disputó sobre la plataforma lichess.org, el torneo pendiente de la liga de Adultos 2025, que ya tiene Campeón, Sebastián Garay, que había ganado los dos torneos anteriores.

El torneo fue ganado de manera invicta por el Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz, quien intentará defender su título de Campeón departamental, en el Octogonal Final que se disputará en Febrero.

En segundo lugar finalizó el ex Campeón Alvearense, el Ingeniero Roberto Ruíz, que necesitará ganar el último torneo clasificatorio para acceder al Octogonal.

En tercer lugar, culminó el Campeón 2024 de la Liga de Adultos, Sebastián Lieby, que también finalizó 3º en la Liga.

Principales Posiciones 3º Torneo de la Liga de Adultos:

1º MN Juan Ignacio Ruíz 5 Pts

2º Roberto Ruíz 4 Pts

3º Sebastián Lieby 3 Pts

4º Sebastián Garay 3 Pts

5º Alejo Mella 3 Pts

6º Ignacio González Roca 3 Pts

7º Abril Lucero 2 Pts

Posiciones Liga de Adultos, jugados los cuatro torneos que la componen:

1º Sebastián Garay 39 Pts

2º MN Juan Ignacio Ruíz 33 Pts

3º Sebastián Lieby 29 Pts

4º Juan José Rubio 18 Pts

5º Ignacio González Roca 18 Pts

6º Santiago Sánchez Laplace 14 Pts

7º Ricardo Modón 13 Pts

8º Roberto Ruíz 13 Pts

9º Abril Lucero 10 Pts

10º Alejo Mella 12 Pts

11º Cristian Orozco 3 Pts

12º Benjamín Ayala 2 Pts

13º Ángel Castro 2 Pts

14º Carlos Villegas 1 Pt