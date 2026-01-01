Llega un nuevo torneo de Beach Voley

Deportes

6 de Enero - Será desde el proximo viernes y en esta oportunidad será libre y mixto.

Del 9 al 11 de enero de 2026 se disputará un Torneo Libre Mixto de Beach Vóley en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, según se informó a través de una convocatoria difundida por la Municipalidad de General Alvear.

La competencia se desarrollará durante tres jornadas consecutivas y está destinada a equipos mixtos, en una propuesta deportiva que apunta a promover la actividad recreativa y competitiva durante la temporada estival.

Las consultas e inscripciones se reciben a través de los teléfonos 2625 661806 y 2625 649235. La organización está a cargo del área de deportes del municipio.