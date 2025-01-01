AJEDREZ: El Gran Maestro "Pepe" Cuenca visitó San Rafael, y empató con "Juani" Ruiíz

Monday, 5 De January De 2026
Este sábado, el Gran Maestro “Pepe” Cuenca, fuerte jugador que supo ser Campeón Juvenil Español, y es Ingeniero y Doctorado en Matemática, visitó San Rafael junto a su pareja, la Penta Campeona Argentina Femenina y jugadora Olímpica, la Maestra Internacional Femenina Florencia Fernández, y un grupo de amigos ajedrecistas. En la charla, habló sobre su trayectoria, sobre el ajedrez Mundial, el presente de algunos jugadores, Ajedrez Educativo y la relación entre el Ajedrez y la Inteligencia artificial.
El torneo Blitz, disputado tras la charla del reconocido Streamer a nivel Mundial, y antes de la amena cena ofrecida por los anfitriones, fue ganado por “Pepe” Cuenca, por Sistema Bucholtz, ya que igualó con el Campeón Alvearense, el Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz, que finalizó en segundo lugar.
Completó el Podio, el fuerte jugador Iván Balzano, que regresó a San Rafael, luego de haber vivido allí hace algunos años.
Principales Posiciones – Torneo Blitz visita del Gran Maestro Jose "Pepe" Cuenca a San Rafael:
1º GM José Cuenca (España) 6,5 Pts
2º MN Juan Ignacio Ruíz (Gral. Alvear) 6,5 Pts
3º Iván Balzano (Buenos Aires) 5,5 Pts
4º WIM Florencia Fernández (Buenos Aires) 5 Pts
5º Iván Pazos (Buenos Aires) 5 Pts
6º Iván Siracusa (San Rafael) 5 Pts
7º David Marchán (San Rafael) 5 Pts
8º Rocío Barros (Gral. Alvear) 5 Pts
9º Álvaro Acuña (San Rafael) 4,5 Pts
10º Sebastián Lieby (Gral. Alvear) 4,5 Pts
Link del Torneo: https://s3.chess-results.com/tnr1327946.aspx?lan=2&art=1&turdet=YES&SNode=S0