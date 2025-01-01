AJEDREZ: El Gran Maestro "Pepe" Cuenca visitó San Rafael, y empató con "Juani" Ruiíz

Deportes

4 de Enero - El Gran Maestro Español brindó una charla y participó de un torneo Blitz, con ajedrecistas de la región y jugadores de Buenos Aires.

Este sábado, el Gran Maestro “Pepe” Cuenca, fuerte jugador que supo ser Campeón Juvenil Español, y es Ingeniero y Doctorado en Matemática, visitó San Rafael junto a su pareja, la Penta Campeona Argentina Femenina y jugadora Olímpica, la Maestra Internacional Femenina Florencia Fernández, y un grupo de amigos ajedrecistas. En la charla, habló sobre su trayectoria, sobre el ajedrez Mundial, el presente de algunos jugadores, Ajedrez Educativo y la relación entre el Ajedrez y la Inteligencia artificial.



La excelente organización del Club de Ajedrez de San Rafael, permitió que muchos jugadores de la Provincia participaran del encuentro, y hasta allí arribaron 8 jugadores de la Escuela Municipal y de la Agrupación Alvearense de Ajedrez (Juan Ignacio Ruíz, Juan Sebastián Lieby, Cristian Orozco, Rocío Barros, Santiago Sánchez Laplace, Federico Formini, Ricardo Modón y Sebastián Lieby).

El torneo Blitz, disputado tras la charla del reconocido Streamer a nivel Mundial, y antes de la amena cena ofrecida por los anfitriones, fue ganado por “Pepe” Cuenca, por Sistema Bucholtz, ya que igualó con el Campeón Alvearense, el Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz, que finalizó en segundo lugar.

Completó el Podio, el fuerte jugador Iván Balzano, que regresó a San Rafael, luego de haber vivido allí hace algunos años.

Principales Posiciones – Torneo Blitz visita del Gran Maestro Jose "Pepe" Cuenca a San Rafael:

1º GM José Cuenca (España) 6,5 Pts

2º MN Juan Ignacio Ruíz (Gral. Alvear) 6,5 Pts

3º Iván Balzano (Buenos Aires) 5,5 Pts

4º WIM Florencia Fernández (Buenos Aires) 5 Pts

5º Iván Pazos (Buenos Aires) 5 Pts

6º Iván Siracusa (San Rafael) 5 Pts

7º David Marchán (San Rafael) 5 Pts

8º Rocío Barros (Gral. Alvear) 5 Pts

9º Álvaro Acuña (San Rafael) 4,5 Pts

10º Sebastián Lieby (Gral. Alvear) 4,5 Pts

Link del Torneo: https://s3.chess-results.com/tnr1327946.aspx?lan=2&art=1&turdet=YES&SNode=S0