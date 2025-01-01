Abren inscripciones para natación para adultos en el Polideportivo

Tuesday, 6 De January De 2026
Las clases se dictarán los días martes y jueves, en el horario de 20 a 21 horas, y las actividades comenzarán el martes 16 de diciembre.
Las inscripciones se realizan de manera presencial en el Polideportivo. Para completar el trámite, los interesados deberán presentar fotocopia de DNI y foto carnet. El costo de la actividad es de 12.000 pesos.
La propuesta forma parte de las actividades deportivas impulsadas por el municipio y está destinada a personas adultas que deseen incorporarse a la práctica de la natación.