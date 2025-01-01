Abren inscripciones para natación para adultos en el Polideportivo

Deportes

6 de Enero - La Municipalidad de General Alvear informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el programa de Natación para Adultos, que se desarrollará en el Polideportivo Deportistas Alvearenses.

Las clases se dictarán los días martes y jueves, en el horario de 20 a 21 horas, y las actividades comenzarán el martes 16 de diciembre.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en el Polideportivo. Para completar el trámite, los interesados deberán presentar fotocopia de DNI y foto carnet. El costo de la actividad es de 12.000 pesos.

La propuesta forma parte de las actividades deportivas impulsadas por el municipio y está destinada a personas adultas que deseen incorporarse a la práctica de la natación.