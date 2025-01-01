AJEDREZ: Camilo Lieby Campeón de la Liga Juvenil Alvearense 2025

Friday, 9 De January De 2026
Sobre la Plataforma lichess.org, se disputó este jueves el torneo pendiente de la Liga Juvenil 2025, y Camilo lieby se consagró Campeón invicto y ganó la Liga, lo que le permitirá jugar por el título de Campeón departamental.
En segundo lugar, finalizó el también múltiple Campeón Provincial de categorías Juveniles, Juan Sebastián Lieby, que también finalizó segundo en la Liga, y disputará el Octogonal Final.
En tercer puesto, culminó Juan Ignacio Martínez, de la Escuela de Agricultura.
Principales Posiciones – Liga Juvenil 2025, jugados los 4 torneos que la Componen:
1º Camilo Lieby (Esc. Agricultura) 45 Pts
2º Juan Sebastián Lieby (Esc. J. Barraquero) 41 Pts
3º Federico Formini (Esc. Bernardino Izuel) 34 Pts
4º Juan Ignacio Martínez (Esc. Agricultura) 33Pt
5º Elías Mattus (Esc. Preceptora H. Coria) 29 Pts
6º Julián Aguirre (Esc. Agricultura) 21 Pts
7º Alexis Tapia (Esc. 12 de Agosto) 18 Pts
8º Maximiliano Morales (Esc. Agricultura) 10 Pts
9º Román Burín (Esc. Jorge Barraquero) 7 Pts
10º Benjamín Navarrete (Esc. Agricultura) 6 Pts
11º Gaetano Oliva (Esc. Agricultura) 4 Pts
12º Matías Oliva (Esc. Agricultura) 4 Pts
13º Francesco Giunchi (Colegio San Martín) 3 Pts
14º Lucas Carrozo (Colegio San Martín) 3 Pts
15º Franco Sayago (Esc. Agricultura) 2 Pts
16º Benjamín Navarrete (Esc. Agricultura) 2 Pts
17 Santiago Barrozo (Esc. Preceptora H. Coria) 2 Pts
18º Tiago Cabrera (Esc. Agricultura) 1 Pt
19º Ezequiel Videla (Esc. Municipal) 1 Pt