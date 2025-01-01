Ingresar

Friday, 9 De January De 2026

AJEDREZ: Camilo Lieby Campeón de la Liga Juvenil Alvearense 2025

8 de Enero - Se disputó el último torneo de la Liga Juvenil, y el múltiple Campeón Provincial de categorías Juveniles se consagró Campeón anual.

Sobre la Plataforma lichess.org, se disputó este jueves el torneo pendiente de la Liga Juvenil 2025, y Camilo lieby se consagró Campeón invicto y ganó la Liga, lo que le permitirá jugar por el título de Campeón departamental.

En segundo lugar, finalizó el también múltiple Campeón Provincial de categorías Juveniles, Juan Sebastián Lieby, que también finalizó segundo en la Liga, y disputará el Octogonal Final.

En tercer puesto, culminó Juan Ignacio Martínez, de la Escuela de Agricultura.

Principales Posiciones – Liga Juvenil 2025, jugados los 4 torneos que la Componen:

1º Camilo Lieby (Esc. Agricultura) 45 Pts

2º Juan Sebastián Lieby (Esc. J. Barraquero) 41 Pts

3º Federico Formini (Esc. Bernardino Izuel) 34 Pts

4º Juan Ignacio Martínez (Esc. Agricultura) 33Pt

5º Elías Mattus (Esc. Preceptora H. Coria) 29 Pts

6º Julián Aguirre (Esc. Agricultura) 21 Pts

7º Alexis Tapia (Esc. 12 de Agosto) 18 Pts

8º Maximiliano Morales (Esc. Agricultura) 10 Pts

9º Román Burín (Esc. Jorge Barraquero) 7 Pts

10º Benjamín Navarrete (Esc. Agricultura) 6 Pts

11º Gaetano Oliva (Esc. Agricultura) 4 Pts

12º Matías Oliva (Esc. Agricultura) 4 Pts

13º Francesco Giunchi (Colegio San Martín) 3 Pts

14º Lucas Carrozo (Colegio San Martín) 3 Pts

15º Franco Sayago (Esc. Agricultura) 2 Pts

16º Benjamín Navarrete (Esc. Agricultura) 2 Pts

17 Santiago Barrozo (Esc. Preceptora H. Coria) 2 Pts

18º Tiago Cabrera (Esc. Agricultura) 1 Pt

19º Ezequiel Videla (Esc. Municipal) 1 Pt

 

por Miguel Lieby