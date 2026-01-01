TRIATLÓN: Dos Alvearenses competirán en Junín

Thursday, 8 De January De 2026
Álvarez y Castro, dos reconocidos atletas no videntes de General Alvear, representarán al departamento realizando el tramo de 2,5 kms de Remo en el Carrizal, 58 kms de ciclismo y por último 8 kms de pedestrismo.
La competencia tendrá lugar el próximo domingo 11 de enero desde las 9 horas. “Estamos contentos de volver a las pruebas combinadas que requieren entrenar distintas disciplinas a la vez y tener una logística compleja para viajar con bicicletas, kayaks y todos nuestros guías, es una aventura” dijo Walter Alvarez.