Nuevas carreras gratuitas y a distancia en Alvear

Alvear

7 de Enero - El director de Educación Jose Morán presentó las nuevas propuestas académicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), destacando la importancia de ampliar el acceso a la educación superior a través de carreras totalmente gratuitas y en modalidad 100 % a distancia.

Entre las propuestas presentadas se encuentra la Tecnicatura Universitaria en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, una carrera de nivel pregrado, con una duración de dos años, que se cursa íntegramente a distancia y es totalmente gratuita. Desde la Facultad destacaron que se trata de una de las tecnicaturas más demandadas del país, debido a su amplia salida laboral y a su aplicación en múltiples sectores como el ordenamiento territorial, el ambiente, la producción, la planificación urbana y la gestión de recursos naturales.

Asimismo, se dio a conocer la Licenciatura en Conservación y Desarrollo Ecorregional, una carrera de grado correspondiente a un Ciclo de Complementación Curricular, también con una duración de dos años, modalidad 100 % a distancia y carácter gratuito. Esta nueva propuesta académica está orientada a la gestión ambiental, la conservación de los ecosistemas y el desarrollo territorial con enfoque sostenible, respondiendo a las demandas actuales en materia ambiental y de desarrollo regional.

Desde la Dirección de Educación se informó que las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 29 de enero, en el nuevo domicilio de esta dirección, Chapeurouge y Zaballos, de 8 a 13 horas.