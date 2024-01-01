Colonos de Alvear Oeste participaron del proyecto “Conociendo nuestras Tierras”

Alvear

7 de Enero - Esta mañana de este miércoles se desarrolló una nueva jornada del proyecto “Conociendo nuestras Tierras”, destinada a los niños y niñas de las Colonia de Verano, con una visita educativa a una finca ubicada en calle Ñ, entre 5 y 7. La propuesta promueve el aprendizaje vivencial sobre la producción de frutas locales, los hábitos alimentarios saludables y el conocimiento del entorno rural.

La actividad forma parte de un trabajo articulado entre distintas áreas municipales y organismos técnicos, y combina instancias informativas con experiencias prácticas. Los participantes realizaron un recorrido guiado por la finca, conocieron los procesos de cultivo y cosecha, y participaron de una actividad de degustación acompañada por recomendaciones nutricionales.

Desde Municipio Saludable, Celeste Vilchez explicó que la iniciativa busca acercar a los chicos a la producción local. “Planificamos un proyecto para que conozcan las fincas, experimenten la cosecha y luego puedan degustar los alimentos con algunos consejos nutricionales. Queremos que entiendan la importancia de volver a consumir alimentos naturales, que tienen un valor cultural y nutricional”, señaló. Además, destacó que “ya es la tercera salida con las colonias y la respuesta de los chicos ha sido muy positiva”.

Por su parte, Ignacia Perroni, del Área de Gestión Ambiental, remarcó el valor educativo de la experiencia. “Los chicos descubren que la finca no es solo trabajo, hay diversidad y aprendizaje. Pudieron identificar distintos cultivos y entender que cada ecosistema tiene su tiempo, que la naturaleza tiene un ritmo al que debemos adaptarnos”, indicó. También subrayó la importancia de mostrar “que la finca se puede vivir y que existen distintas formas de producir y alimentarse de manera saludable”.

Desde ISCAMEN, Mónica Giardina destacó el interés de los niños por la fauna benéfica. “Aprenden a identificar insectos y a entender que no todos son perjudiciales. Conocen los insectos benéficos y cómo cuidarlos para el control natural de plagas”, expresó.

La propuesta está destinada a niños de entre 6 y 12 años, tiene una duración aproximada de medio día y apunta a fortalecer el vínculo con la producción rural local, el cuidado del ambiente y la incorporación de hábitos saludables desde edades tempranas.