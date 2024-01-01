”Guardianes del Ambiente” en el Polideportivo Deportistas Alvearenses

Alvear

7 de Enero - Esta mañana de este miércoles, en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, la Asesoría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de General Alvear desarrolló la propuesta educativa y recreativa “Guardianes del Ambiente”, destinada a los colonos que participan de las actividades de verano.

Esta mañana, en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, la Asesoría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de General Alvear desarrolló la propuesta educativa y recreativa “Guardianes del Ambiente”, destinada a los colonos que participan de las actividades de verano.

La iniciativa busca fortalecer la educación ambiental a través de una modalidad participativa, en la que los niños y adolescentes asumen un rol activo en el cuidado del espacio que utilizan a diario. En ese marco, el asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal, explicó que este año se incorporó una dinámica diferente. “Estamos, como todos los años, realizando actividades de educación ambiental con las colonias, pero esta temporada decidimos que, luego de una capacitación, sean los propios colonos quienes lleven adelante las actividades”, señaló.

Según detalló, los participantes se organizan en grupos con distintas responsabilidades ambientales. “Cada grupo va a tener una misión: eficiencia energética, flora, fauna, residuos o eficiencia hídrica. Por ejemplo, algunos van a controlar que no queden luces encendidas en lugares que no se usan, otros van a identificar los forestales del polideportivo y su estado, y otros van a analizar cómo funciona el punto limpio”, indicó Rabanal.

Las actividades se adaptan a las diferentes edades, ya que en el polideportivo participan niños de entre 4 y 14 años. “Los vamos a dividir por edades y cada grupo va a registrar en tarjetas qué situaciones ambientales detectan y qué cosas se pueden mejorar. Después, en conjunto con los profes y la asesoría, vamos a ir trabajando sobre esos puntos”, agregó.

Rabanal destacó además el impacto que estas acciones generan fuera del ámbito recreativo. “Todo lo que tiene que ver con la gestión ambiental en las nuevas generaciones es un tema muy arraigado. Muchas veces son los chicos los que terminan educando a sus padres en los hogares, sobre todo en temas como residuos y recolección diferenciada”, expresó.

Desde la Asesoría de Gestión Ambiental remarcaron que el objetivo es promover hábitos responsables que puedan sostenerse en el tiempo, tanto dentro del polideportivo como en la vida cotidiana de las familias alvearenses.