Otra fuerte tormenta afectó a Real del Padre

Alvear

6 de Enero - Una fuerte tormenta con granizo y abundantes lluvias volvió a golpear Real del Padre, justo a un año del temporal que dejó graves daños.

Una fuerte tormenta con caída de granizo, abundante lluvia y ráfagas de viento volvió a golpear a Real del Padre, generando importantes daños en viviendas, cultivos e infraestructura de la zona.

El fenómeno climático se registró este martes y tuvo una fuerte carga simbólica para la comunidad, ya que ocurrió a un año exacto del devastador temporal del 6 de enero de 2025, que había provocado pérdidas millonarias y dejó consecuencias que aún no terminan de superarse.

Vecinos y productores manifestaron nuevamente su preocupación ante un evento que impacta cuando muchos todavía están en proceso de recuperación. Las imágenes del granizo cubriendo calles y fincas reavivaron el recuerdo de aquel desastre que marcó un antes y un después para la localidad.

Por estas horas se realizan relevamientos para evaluar el alcance de los daños, mientras se espera información oficial sobre posibles asistencias para los afectados. La reiteración de este tipo de fenómenos extremos vuelve a poner en alerta a la comunidad y refuerza el reclamo de medidas de prevención y acompañamiento ante emergencias climáticas.