La Ruta Nacional 143 se encuentra habilitada en General Alvear

Alvear

7 de Enero - Vialidad Nacional informó que la Ruta Nacional 143, en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 190 y el límite con la provincia de La Pampa, se encuentra transitable con normalidad en el departamento de General Alvear.

Según se indicó, se detectó un error en los mapas digitales utilizados por algunos dispositivos móviles, los cuales señalaban de manera incorrecta un corte en ese sector de la traza. Desde el organismo nacional aclararon que no existe ninguna interrupción al tránsito y que la circulación se desarrolla sin inconvenientes.

Ante cualquier duda, se recomienda a los usuarios consultar el estado actualizado de las rutas nacionales a través del sitio oficial de Vialidad Nacional o comunicarse con el Centro de Atención al Usuario, disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y con atención permanente ante emergencias.