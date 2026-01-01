El Hospital "Enfermeros Argentinos" brindó detalles sobre la actividad en la Guardia el 31 y el 1

Alvear

1 de Enero - El Hospital Enfermeros Argentinos informa el resumen de atenciones correspondientes al día 31 de diciembre, así como un hecho relevante ocurrido en la mañana del 1 de enero.

Durante la jornada del 31 de diciembre, se registraron un total de 139 atenciones, correspondientes a 89 adultos y 50 niños.

En relación con accidentes viales y domésticos, se atendieron dos vuelcos vehiculares, que dejaron como saldo cuatro personas internadas. Asimismo, se asistió un traumatismo ocular provocado por un corcho, paciente que fue derivado al Hospital "Schestakow". También se registraron dos accidentes domésticos con heridas cortantes.

No se registraron atenciones vinculadas a pirotecnia.

Se atendieron dos casos de policonsumo.

En cuanto a gastroenteritis, continúan internados en Clínica Médica tres pacientes, ingresados durante la semana previa con este cuadro.

Por otra parte, se informó que el día 1 de enero, a las 8:05 horas, ingresó un paciente masculino de 55 años como consecuencia de un accidente vial, presentando politraumatismo grave con traumatismo de tórax izquierdo, quedando internado en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo estricta observación y tratamiento.

El Hospital Enfermeros Argentinos continúa trabajando para brindar atención permanente a la comunidad y comunicará cualquier novedad relevante según corresponda.