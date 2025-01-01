Se realizó el Cierre de talleres municipales en el CIC del Bº SOEMGA

Alvear

22 de Diciembre - Con la participación de vecinos y talleristas, se realizó el cierre anual de los talleres municipales que se dictan en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio SOEMGA, una propuesta que durante el año ofreció espacios de formación y actividades con orientación productiva y comunitaria.

La referente del CIC, Alicia Morales, destacó la respuesta del barrio y el acompañamiento sostenido a las distintas iniciativas. “La difusión es de boca en boca y la gente nos ha acompañado, junto a las y los alumnos de todos los talleres”, señaló. Entre las propuestas desarrolladas mencionó marroquinería, panadería, artes textiles, costura, danzas, apoyo escolar, folclore, tango y gimnasia para damas, además de actividades puntuales de una sola jornada. “Son actividades numerosas y concurridas; hoy vino mucha gente y eso nos pone muy contentos”, agregó.

Morales también valoró la entrega de certificados a talleristas que se jubilaron y el trabajo realizado en la confección de la bandera de General Alvear, proyecto que permitió la posterior entrega de máquinas de coser a las participantes. “Fue un desafío grande y hoy las chicas tienen una herramienta que les permite seguir trabajando y ayudar a la economía de sus hogares”, expresó.

Por su parte, el director de Contingencias Sociales, Carlos Aguas, remarcó el enfoque de los talleres. “Estamos muy conformes; hay muchos pedidos en todo el departamento y los vamos atendiendo. Es un lineamiento del intendente estar presentes en los barrios”, afirmó. En ese sentido, subrayó que las capacitaciones están pensadas con salida laboral: “la entrega de las máquinas de coser es un reconocimiento al trabajo realizado y una herramienta concreta para que puedan generar ingresos”.

Finalmente, Aguas confirmó la continuidad del programa para el próximo año. “Ya estamos planificando junto a los vecinos, relevando qué talleres quieren. A partir de marzo volveremos a ponerlos en marcha”, concluyó.