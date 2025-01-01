Robaron herramientas de un vehículo estacionado en pleno centro

Alvear

22 de Diciembre - Un hombre de 35 años fue víctima de un robo en la noche del domingo, luego de que desconocidos sustrajeran herramientas del interior de su vehículo, que se encontraba estacionado en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas en la intersección de las calles Olascoaga y Paso de los Andes. Según la denuncia radicada en la Comisaría 14°, la víctima, identificada como E. V., había dejado estacionado su automóvil Renault 12 con medidas de seguridad colocadas.

Al regresar, constató que el baúl se encontraba abierto y que le habían sustraído varias herramientas, entre ellas una soldadora color naranja y gris, una atornilladora marca Total de color verde con estuche, una agujereadora marca Black & Decker color verde con estuche y un martillo percutor.

Interviene en la causa la Oficina Fiscal correspondiente, que investiga el hecho.

