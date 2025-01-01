Robaron herramientas de un vehículo estacionado en pleno centro

Monday, 22 De December De 2025
|►
|Escuchar:
|
El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas en la intersección de las calles Olascoaga y Paso de los Andes. Según la denuncia radicada en la Comisaría 14°, la víctima, identificada como E. V., había dejado estacionado su automóvil Renault 12 con medidas de seguridad colocadas.
Al regresar, constató que el baúl se encontraba abierto y que le habían sustraído varias herramientas, entre ellas una soldadora color naranja y gris, una atornilladora marca Total de color verde con estuche, una agujereadora marca Black & Decker color verde con estuche y un martillo percutor.
Interviene en la causa la Oficina Fiscal correspondiente, que investiga el hecho.