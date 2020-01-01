La Cámara de Comercio dio a conocer cómo atenderán los comercios durante las Fiestas de fin de año

Alvear

21 de Diciembre - Con motivo de las celebraciones de fin de año, el sector comercial de General Alvear definió horarios especiales de atención al público, con el objetivo de facilitar las compras de los vecinos y, al mismo tiempo, permitir que empleados y comerciantes puedan compartir en familia la Noche Buena o recibir el Año Nuevo.

En 2020, las cámaras que representan al sector comercial, junto a supermercados, mayoristas y centros comerciales, y el sindicato que agrupa a los empleados de comercio, acordaron sostener un esquema especial de horarios de apertura y cierre de los establecimientos. Aquel acuerdo fue ratificado este 2025 ante la Subsecretaría de Trabajo.

Según lo acordado entre la Cámara de Alvear y el Centro Empleados de Comercio, los horarios establecidos para las próximas festividades serán los siguientes:

Martes 23 y martes 30 de diciembre: de 8 a 13 y de 17 a 22.

Miércoles 24, Noche Buena, y miércoles 31 de diciembre, previa de Año Nuevo: la atención será en horario corrido, de 8 a 14.

Jueves 25 de diciembre y Jueves 1 de enero: el comercio permanecerá cerrado durante toda la jornada.

Compras anticipadas

El presidente de la específica de Comercio de la Cámara de Alvear, Mauro Alcaraz, instó a la comunidad a planificar las compras con antelación.

“Entendemos que en estas fiestas todos queremos estar en casa y compartir con la familia, y eso también incluye a los empleados y a los comerciantes. La idea es que la gente haga sus compras previamente y tener la información ayuda a que puedan organizarse”, dijo Mauro Alcaraz.

Oscar Valverde, secretario general del CEC, recordó que “este acuerdo por los horarios de atención viene firmado desde el año 2020-2021 en la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza entre todos los gremios y las cámaras empresarias y hoy lo volvimos a consensuar.

“Los horarios están planificados para que la gente pueda comprar con tranquilidad. Son horarios son prudentes y siempre hay buena colaboración para todo esto, así que solo queda agradecer a todos y que sean una fiesta de la mejor manera posible, que haya buenas ventas y todos disfruten”, agregó el gremialista.