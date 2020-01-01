La Cámara de Comercio dio a conocer cómo atenderán los comercios durante las Fiestas de fin de año

Monday, 22 De December De 2025
En 2020, las cámaras que representan al sector comercial, junto a supermercados, mayoristas y centros comerciales, y el sindicato que agrupa a los empleados de comercio, acordaron sostener un esquema especial de horarios de apertura y cierre de los establecimientos. Aquel acuerdo fue ratificado este 2025 ante la Subsecretaría de Trabajo.
Según lo acordado entre la Cámara de Alvear y el Centro Empleados de Comercio, los horarios establecidos para las próximas festividades serán los siguientes:
Compras anticipadas
El presidente de la específica de Comercio de la Cámara de Alvear, Mauro Alcaraz, instó a la comunidad a planificar las compras con antelación.
“Entendemos que en estas fiestas todos queremos estar en casa y compartir con la familia, y eso también incluye a los empleados y a los comerciantes. La idea es que la gente haga sus compras previamente y tener la información ayuda a que puedan organizarse”, dijo Mauro Alcaraz.
Oscar Valverde, secretario general del CEC, recordó que “este acuerdo por los horarios de atención viene firmado desde el año 2020-2021 en la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza entre todos los gremios y las cámaras empresarias y hoy lo volvimos a consensuar.
“Los horarios están planificados para que la gente pueda comprar con tranquilidad. Son horarios son prudentes y siempre hay buena colaboración para todo esto, así que solo queda agradecer a todos y que sean una fiesta de la mejor manera posible, que haya buenas ventas y todos disfruten”, agregó el gremialista.