Se incendió un galpón en Bowen.

Alvear

10 de Diciembre - Las llamas dañaron no sólo el lugar, sino herramientas de trabajo, un tanque de agua y maquinaria,

Un llamado al 911 alertó este martes pasadas las 18:45 horas, sobre un incendio de malezas en la zona de ca´´e “M” y 16”, en el distrito de Bowen. Personal policial y bomberos arribaron y trabajaron en la extinción.

Un vecino informó que el fuego avanzó hacia un galpón, donde dañó seis cubiertas nuevas, dos hormigoneras, dos carretillas, un sinfín, una sierra circular, una cortadora de hierro, una garrafa de 10 kg, un tanque de 200 litros y otros elementos. La Oficina Fiscal solicitó las medidas de rigor.

Foto: Archivo